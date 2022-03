Parma, out anche Buffon: con il Cittadella pronto Turk, recupera Pandev

Piove sul bagnato in casa Parma: Beppe Iachini non avrà a disposizione per la partita contro il Cittadella Gigi Buffon. Il capitano crociato si ferma a causa di una forte contusione rimediata nella partita contro la Reggina. Toccherà al giovane Turk, pronto a rimettersi i guanti dopo il debutto di Pisa. Si allunga così la lista degli infortunati, nella quale c'è ancora Gennaro Tutino. L'attaccante ha provato a stringere i denti, ma non sarà a disposizione del tecnico per la sfida contro il Cittadella. La buona notizia, e di queste ci sarebbe un grande bisogno in questi giorni, è quella del recupero di Goran Pandev che torna in gruppo e punta almeno a un posto in panchina. Il macedone può rappresentare per il Parma l'uomo della svolta.

Pandev, assente dalla partita contro il Pordenone, dovrebbe partire dalla panchina. Iachini non può permettersi di perderlo di nuovo, il campionato entra nel vivo e al Parma per provare l'operazione rimonta servono uomini pronti.