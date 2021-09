Schiattarella si ferma per un problema muscolare, rientra Tutino per la sfida alla Ternana

Il centrocampista probabilmente non sarà convocato, mentre l'ex Napoli ancora non al meglio partirà con la squadra

A Terni senza Schiattarella. Ma con Tutino. Il centrocampista ha rimediato un infortunio - non dovrebbe trattarsi di roba grave - al polpaccio, nel tentativo di correggere il suo stesso errore, in occasione del rigore. Fagioli lo ha superato con una giocata d'alta scuola, lui lo ha atterrato e, quando Buffon ha ribattuto il tiro di Di Carmine, per evitare il tap-in degli attaccanti della Cremonese ci ha messo la gamba con un intervento in estirada che evidentemente gli è costato la convocazione per la partita contro la Ternana. Non è ancora ufficiale, anche perché c'è un giorno intero per cercare di recuperare, ma l'ex Benevento, a meno di miracoli, dovrebbe andare verso il forfait.

Non ci voleva, perché l'espulsione di Vazquez con conseguente squalifica di una giornata per el mudo, ha ridotto le possibiltà di scelta a centrocampo. Maresca potrebbe portare Sohm sulla linea mediana, con Brunetta che farebbe un passo indietro e ricoprirebbe la posizione che abitualmente è del numero dieci. C'è anche Traorè, che intanto si allena con il gruppo. Chi dovrebbe invece partire con la squadra è Gennaro Tutino. L'attaccante ha smaltito il problema al flessore e, pur non essendo ancora al meglio, si aggregherà alla squadra. C'è bisogno di tutta la sua tecnica e rapidità per trascinare il Parma alla vittoria e dare una risposta convinta dopo la debacle con la Cremonese.