VIDEO | Il flash mob dei ristoratori per le riaperture: "Aggiungi un posto a tavola..."

Tante sono le iniziative nate in questo periodo per poter manifestare il proprio dissenso alle restrizioni e alle chiusure che, secondo gli studi di settore, potrebbero venir meno seguendo rigide forme di prevenzione. La crisi che ormai a causa della pandemia il nostro paese sta attraversando, non consente ai settori interessati di poter continuare oltre senza il reale rischio di una chiusura totale e di una impossibilità di ripresa quando ci sarà la riapertura ufficiale da parte del Governo.

Tra le varie manifestazioni, vi si aggiunge questa organizzata grazie alla collaborazione dei ristoratori Fipe Parma (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) aderente ad Ascom, che hanno voluto simbolicamente interpretare la canzone del famoso musical “Aggiungi un posto a tavola” di Garinei e Giovannini, modificandone il ritornello “evviva, evviva, evviva!” con “aprite, aprite, aprite!”.

Una pacifica dimostrazione di come i vari settori possano, anche in maniera goliardica, lanciare il proprio appello al Governo affinché la situazione si sblocchi.

A coordinare l’operazione sono stati Mario Mascitelli, direttore del Teatro del Cerchio, che con Loredana Scianna e Francesca Merusi, quest’ultima della scuola di danza Spazio 84, si sono adoperati per mettere “in scena” il numeroso gruppo di manifestanti. Il video dell’iniziativa sarà visionabile sui canali social di ASCOM mentre i “back stage” saranno visionabili su QuBiTV.

Hanno partecipato: Ristoratori di : Trattoria Scarica, Parma Rotta, Dipinto di Mare, la Meta, Il Grillo, Golf Green, Highlander Pub, Trattoria Fornio, Trattoria Alfione, la Vecchia Fucina, Ai Tigli, Borgo 20, Artcafe, Digigraph, Trattoria Capelli, Sound cafè, il Faro, Masticabrodo, l’Osteria dei Mascalzoni, Trattoria 36, Angiol dor, la Maison Gourmet, i 12 Monaci, la Sevra, Antichi Sapori, Al Cavallino Bianco, i Tri Siochett, la Rocca, Smart Fitness, da Ivan, la Porta a Viarolo, le Golosie, il Porfido, da Romeo, il Norcino, Dubhlinn irish pub, il Fortino, Twickeniam, Zagara, Zafferano.

Artisti: Giulio Riccò, Daniela Ferrari, Aldo Piazza, DL Frambo, Michela Tedeschi, Marco Stocchi, Fabrizio Reverberi, Andrea Reverberi, Giuseppe Bisbano, Alexandra, Coro delle voci Bianche e giovanile di Parma musicale dirette da Beniamina Carretta.

Tutti i protocolli sanitari sono stati rispettati.

