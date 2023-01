Il presidente della Tep: "Costi del metano aumentati del 1.200% ma teniamo duro: presto 50 nuovi autobus"

Il presidente di Tep Roberto Prada ha commentato la situazione dell'azienda, in occasione della presentazione del nuovo servizio, che permetterà di pagare i biglietti a bordo degli autobus con carte e bancomat.

"Stiamo aspettando l'arrivo di ulteriori 50 mezzi e ci stiamo avviando a conclusione per quanto riguarda il programma, iniziato alcuni anni fa, del rinnovamento completo del parco mezzi. I primi che arriveranno saranno da 10 metri e 60 per i collegamenti sulla parte montana. La vera sfida non sarà quella di continuare ad evolvere ma mantenere la posizione con gli aumenti che ci sono stati. Altre città hanno già tagliato i servizi. Il costo più alto è il costo del lavoro, ovvero il 50%. Un'altra voce è quella dei carburanti: ad agosto il metano era cresciuto del 1.200%: oggi sentiamo annunci sul fatto che il metano scenderà, a febbraio, del 40%. Abbiamo problemi a trovare i materiali per la manutenzione. A Milano hanno annunciato che tagliano il servizio del 7%: noi resistiamo ma la situazione è sempre più dura"



