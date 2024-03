VIDEO - Muore travolto da un carico pesante: tragedia sul lavoro

Un operaio è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro. A Fidenza, poco dopo le 14 in via Torricelli in un cantiere edile, si è consumato l'ennesimo dramma. Le ferite che l'uomo, un 50enne rumeno, residente a Brescia, si è procurato durante l'incidente da subito erano apparse gravi. Diversi i traumi al capo, agli arti inferiori e superiori. Probabilmente è stato colpito da un carico pesante. È stato ritrovato ai piedi di una gru con lividi alle gambe.

Incidente mortale sul lavoro. Il sindaco Massari sul cantiere: “Vicini alla famiglia”

Il sindaco di Fidenza, Andrea Massari, il vicesindaco, Davide Malvisi, e l'assessore Stefano Boselli si sono recati al cantiere della scuola Collodi pochi minuti dopo aver appreso dell'incidente sul lavoro che è costato la vita all'operaio edile Vasile Tofan, 51 anni. Massari, Malvisi e Boselli hanno parlato con i colleghi dell'operaio deceduto e con i tecnici dell'impresa appaltatrice presenti sul posto. “Oggi per Fidenza è un giorno drammatico. L'incidente sul lavoro è accaduto in un cantiere nato per migliorare le infrastrutture della città e investire sul futuro. L'amministrazione tutta e la città – ha detto il sindaco Massari – si stringono intorno alla famiglia dell'operaio deceduto. Siamo solidali con i suoi colleghi, che erano ovviamente sconvolti dall'accaduto. Seguiremo con grande attenzione la vicenda”.