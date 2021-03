Parte il primo volo da Parma per Lamezia: "Tampone negativo e mascherine: ecco come ci siamo organizzati"

Parte oggi, martedì 30' marzo, il primo volo dall'aeroporto Verdi di Parma verso Lamezia. A bordo 70 passeggeri, per lo più studenti che rientrano a casa per le vacanze. Marco Busca, presidente di Ego Airways spiega come è stata organizzata la prima partenza dall'aeroporto Giuseppe Verdi: "Siamo concentrati su questi giorni, in cui ci sono i primi voli. Chi sale a bordo deve essere stato sottoposto al tampone e deve avere la mascherina. All'interno dell'aereo ci sono dei filtri d'aria che la purificano".

Copyright 2021 Citynews