Medico accusato di molestie: il 5 aprile altre vittime testimonieranno in Tribunale

Dopo l'attenzione mediatica nei confronti del chirurgo bariatrico accusato da decine di donne di molestie ed abusi, che sarabbero stati compiunti all'interno del suo studio a Parma e negli spazi della Città di Parma, si tornerà nelle aule giudiziarie. La data della prossima udienza in Tribunale a Parma, durante la quale altre donne vittime di violenza verranno ascoltate, è infatti il 5 aprile.

All'interno dell'aula altre donne porteranno la loro testimonianza. G.Z., una delle prime donne a denunciare il medico, ha raccontato la sua storia a Parmatoday: in Tribunale aveva descritto quello che avveniva durante le visite il 1° febbraio. Ora sarà la volta di altre vittime, che racconteranno in aula la loro esperienza. Dopo il servizio delle trasmissione televisiva 'Le Iene' che ha mostrato come il professore, nonostante una pioggia di denunce nei suoi confronti, l'arresto del 2016 e l'interdizione dall'esercizio della professione per un anno, abbia continuato a visitare le pazienti, il caso del chirurgo è tornato a galla. Durante il servizio vengono denunciati presunti abusi che avrebbe commesso anche ai danni delle nuove pazienti.