Dal Campus a Gaione in camminata per “Guadagnare insieme salute”

Torna sabato 23 settembre la camminata “Guadagnare insieme salute” organizzata da Azienda Usl, Comune di Parma e UISP Sportpertutti.

Il ritrovo è alle 9.15 alla sede del Cus (a Parma in via delle Scienze 105), per partire alle 9.30 lungo un percorso piacevole e divertente dal Campus a Gaione.

Per partecipare occorrono: scarpe da ginnastica, abbigliamento comodo e tanta voglia di stare insieme. L’iscrizione è gratuita. E’ necessaria la prenotazione tramite email a m.longo@uispparma.it o chiamando il numero 0521.707411 entro le ore 13 del 21 settembre. Al termine della camminata è offerta una merenda.

La camminata “Guadagnare insieme salute” nasce per favorire le relazioni e il benessere psicofisico, la conoscenza diretta del territorio e più in generale promuovere lo sviluppo del senso di comunità. E’ un evento nell’ambito dei Piani di zona del distretto di Parma relativo alla progettualità “Non è un gioco” per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico e delle altre dipendenze.