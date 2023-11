Biglietti sui bus, Rainieri (Lega): "Tep non è all'avanguardia"

“Una famiglia con bambini piccoli che arriva a Parma la domenica e vuole prendere un autobus per andare in centro trova il 90% delle rivendite per i titoli di viaggio e a bordo può acquistare i biglietti solo usando una carta di pagamento diverse per ciascuna persona. Tep sarà stata una delle prime aziende di trasporti pubblici ad attivare il servizio di pagamento a bordo con le carte ma se non trova una soluzione a tale problema non è più all’avanguardia.”

È quanto ha dichiarato Fabio Rainieri, vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega replicando alla risposta data da Tep sul problema da lui sollevato che a Parma è possibile pagare il biglietto sul bus in ragione di un solo titolo per carta di credito utilizzata.