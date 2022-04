I volontari puliscono il quartiere San Leonardo

Questa mattina una delegazione di Generazione Parma si è riunita nel quartiere San Leonardo per il primo evento di "Parma Città Pulita" organizzato dalla stessa associazione politico-culturale.

L’attività di pulizia è partita dal Parco dei Vecchi Mulini in via Verona per poi passare al Parco Naviglio in un'iniziativa volta a sensibilizzare la cittadinanza ad una maggior cura dei parchi della propria città.

"Cerchiamo di mettere in pratica le nostre idee -le parole del presidente di Generazione Parma, Lucio Rossi- vogliamo fare qualcosa di concreto per dare un segnale e tenere alta l'attenzione sul senso civico che include anche il decoro dei parchi pubblici.