A Busseto distribuzione gratuita di alberi

"Sì, pianta”: tutti insieme per rendere il mondo più verde. Venerdì 22 marzo 2024 dalle ore 11 alle 13, in occasione dell'inaugurazione del Parco della Vita, il nuovo bosco urbano realizzato a Busseto (PR), saranno distribuite gratuitamente ai cittadini, delle piantine da mettere a dimora nei propri giardini o terrazzi, grazie al Consorzio Forestale KilometroVerdeParma e al progetto regionale “Mettiamo radici per il futuro" per fare dell’Emilia-Romagna il “corridoio verde” d’Italia. Piantare un albero e prendersene cura è un piccolo gesto di gratitudine e amore verso il Pianeta, l'umanità e noi stessi, che può generare comportamenti virtuosi e promuovere la partecipazione di tanti cittadini per la salvaguardia e tutela degli ecosistemi. Il nuovo parco, realizzato vicino al Palazzetto dello Sport, è nato dalla collaborazione tra il Comune di Busseto, il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, la Regione Emilia-Romagna, l'Associazione Olimpiadi Verdiane e l'azienda Sicim Spa: si estende su una superficie di oltre 1 ettaro e ospita 2.054 alberi e arbusti di diverse specie. Un'oasi di verde che rappresenta un'importante risorsa per la cittadinanza di Busseto, dove passeggiare, rilassarsi e fare attività all'aperto a contatto con la natura. All’inaugurazione alle 10,30, Barbara Lori, Assessore all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna; Maria Paola Chiesi, Presidente Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, interverranno Luca Concari, Assessore Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente e Sport del Comune di Busseto e Guido Cagnani, Vicepresidente di Sicim S.p.A.