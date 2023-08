A15, code per incendio esterno all'autostrada

Alle ore 16:45 circa, sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra il bivio con l’A15 e Terre di Canossa Campegine verso Bologna, si registrano 8 km di coda a causa di un incendio esterno l’autostrada che sta interessando i terreni adiacenti la carreggiata all'altezza del km 116. Sul luogo dell'evento, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia, attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili.

Al traffico diretto verso Bologna si consiglia di immettersi in A15, uscire a Parma ovest e percorrere la strada statale 9 via Emilia e rientrare in autostrada alla stazione di Terre di Canossa.