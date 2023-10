Aeroporto, la maggioranza voterà un assenso condizionato al Masterplan: scoppia la polemica

Sono giorni frenetici per il futuro dell'aeroporto Giuseppe Verdi di Parma. Lunedì 9 ottobre, tre giorni prima della Conferenza dei servizi convocata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per giovedì 12 ottobre, il Consiglio comunale è chiamato a deliberare in merito al Masterplan 2018-2025, presentato dalla società di gestione Sogeap insieme ad Enac.

La maggioranza presenterà una delibera che parla di 'assenso condizionato' al progetto. Una posizione che ha già fatto infuriare le associazioni ambientaliste, a partire dal comitato Nocargo, che ha parlato di "profonda delusione, una delusione che tocca più aspetti. Come cittadini, ci ferisce quando la fiducia che abbiamo posto nei nostri rappresentanti eletti viene impunemente calpestata e vengono fatte scelte diametralmente opposte a quelle promesse".

Ma il nodo politico più rilevante sembra essere tutto interno alla maggioranza in Consiglio comunale. Alcuni consiglieri, soprattutto del Partito Democratico, potrebbe non votare a favore della delibera presentata dalla stessa maggioranza in merito al Masterplan. Se le stesse associazioni si sono appellate proprio ai consiglieri comunali all'interno del partito, soprattutto per quanto riguarda l'area più vicina ai movimenti ambientalisti, le posizioni non sarebbero allineate. Ci sarebbe quindi la possibilità del voto non a favore da parte di alcuni consiglieri.

La delusione rispetto a questa decisione, che ha un valore tecnico di conformità urbanistica ma anche una grosso valore politico rispetto all'assenso o il dissenso in merito all'allungamento della pista, viaggia veloce soprattutto sui social network e non mancherà la presenza di associazioni e comitati contrari al progetto lunedì direttamente in Consiglio comunale.

"Il 29 settembre - sottolinea Parma Città Pubblica - abbiamo inviato una lettera alla segretaria del Pd Elly Schlein per chiedere un suo tempestivo intervento rispetto ad una decisione che sarà fortemente impattante sul futuro di Parma: l’approvazione del Masterplan dell’aeroporto Giuseppe Verdi di Parma"

“Noi saremo accanto a tutti quei cittadini - sottolinea il coordinatore del Gruppo Territoriale di Parma del Movimento 5 Stelle Gabriele Buonasperanza - che non vogliono accettare più cemento, più inquinamento e un modello di sviluppo che non ha nulla a che vedere con la Food Valley e molto a che vedere con il lavoro sottopagato della logistica. Sosterremo in particolare la battaglia del comitato No Cargo, come avvenuto in questi anni e saremo presenti in consiglio comunale per guardare in faccia tutti i traditori del più importante degli impegni elettorali che i cittadini hanno chiesto ai loro rappresentanti”.