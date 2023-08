Masterplan Aeroporto Verdi, Parma Città Pubblica presenta esposto a GdF e Procura Corte dei Conti

L’associazione Parma Città Pubblica Aps presenta un esposto alla Procura della Corte dei Conti e alla Guardia di Finanza per chiedere l’accertamento del piano economico finanziario presentato da Sogeap rispetto ai progetti dell’Aeroporto Giuseppe Verdi di Parma nel masterplan aggiornato.

“Il progetto è stato variato per la sola lunghezza della pista (240 metri in meno), ma rispetto al piano originario 2018/2023 restano confermati tutti gli interventi e il mix di traffico dichiarato spostando l’anno di riallineamento al 2025, resta in essere il piano economico finanziario originale 2018-2023” scrive l’associazione nell’esposto.

I numeri stimati da Sogeap sono: 199.824 passeggeri, 22.008 ton di merce per un totale di 4.832 movimenti aeromobili commerciali.

“Nelle spese non risultano inserite tutte le opere di compensazione e mitigazione da attuare nel caso di sviluppo. – spiega Parma Città Pubblica - Non trovano menzione nemmeno gli espropri, le delocalizzazioni e le opere urbanistiche di viabilità alternativa. Sembra che la società di gestione abbia fatto un preventivo di bilancio necessariamente positivo per avere il benestare per il progetto senza inserire queste fondamentali spese. Oltre alla necessità di rivedere il piano quanto meno al 2025, si ricorda che le spese assenti nell’elenco sono esclusivamente a carico del proponente”.

Queste mancanze sono state segnalate anche dal Comune di Parma in conferenza dei servizi.

“Sarà dunque necessario un nuovo aumento di capitale di Sogeap? – domanda la presidente di PCP Roberta Roberti - Davvero tutti gli imprenditori di Parma presenti nell’Upi sono d’accordo a foraggiare di nuovo quest’opera devastante per il nostro territorio?”.

“Tutti sanno che non ci sono i soldi per lo sviluppo, ma nessuno lo dice. - conclude l'associazione- Anni di omertà su un progetto che non funzionerà mai senza l’arrivo di un partner serio in grado di rilanciare davvero il trasporto passeggeri. Sogeap ha già dimostrato di non essere ne’ capace ne’ interessata a questo. E, adesso, i soldi sono anche finiti”.