Aeroporto, Guerra: "Sì a un progetto in chiave passeggeri"

In Consiglio Comunale si è parlato, attraverso le Comunicazioni dei Consiglieri Comunali, anche dell'aeroporto? "È stato un tema toccato tra le varie infrastrutture - ha detto il sindaco di Parma Michele Guerra -. Io ho detto che questa amministrazione ha lavorato sempre, in questi mesi, perché il terminal Verdi non veda una sua evoluzione Cargo. Ha lavorato chiedendo ai soggetti coinvolti di vedere un progetto alternativo in chiave passeggeri. Siamo in attesa di vedere il progetto, che nessuno ha visto. Io attendo di vedere il progetto alternativo. Non credo sia un segreto dire che il comune non volesse quel progetto dedicato ai Cargo. La regione è andata a prendere i 12 milioni per l'allungamento della pista, siamo in attesa. La fermata dell'Alta Velocità alle Fiere? Altrettanto importante, è un obiettivo di questo territorio e come Giunta lo abbiamo sempre detto. Ma è un tema politico complesso, tratta questioni molto ampie dal punto di vista politico nazionale perché le fermate dell'Alta Velocità non riguardano solo il nostro territorio ma sono tematiche che riguardano il Paese. Continuiamo a lavorare in questo senso, la Fermata alle Fiere è nelle nostre linee di mandato e ci crediamo in tanti nel consiglio comunale di Parma ed è un tema politico che merita un trattamento bi-partisan".