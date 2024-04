Aeroporto, c'è un nuovo socio di maggioranza

Nuovo futuro per il Verdi di Parma. L Aeroporto cittadino avrà una nuova vita dopo la firma per il passaggio del 51% di Sogeap, la società di gestione del «Verdi». Parma Aeroporto e i nuovi soci di Centerline Airport Partners Italia, stando a quanto scritto da La Gazzetta di Parma, avrebbero siglato l'accordo che dà il via al nuovo corso. Ci sono, dunque, "le condizioni per un consolidamento e uno sviluppo, coerente con le esigenze del territorio parmense, attraverso il coinvolgimento di un partner industriale in grado di mettere a disposizione le competenze e le risorse necessarie per valorizzare al meglio le potenzialità dell'aeroporto", si legge.