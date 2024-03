Aeroporto, salta l'Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci di Sogeap, la compagnia che gestisce l'Aeroporto Verdi di Parma, è saltata. Lo riferisce repubblica.parma, che parla di intoppi nella trattativa che dovrebbe portare nella gestione dello scapo la compagine canadese Centerline Airports per il rilancio dell'infrastruttura. L'assemblea era stata convocata per le 12 a Palazzo Soragna, sede dell'Unione Parmense degli Indistriali, ma è durata giusto il tempo di comunicare ai soci presenti il rinvio a data da destinarsi, come ha riferito repubblica.parma.