Aeroporto, sono giorni decisivi: rischia di saltare l'alleanza con Bergamo

La trattativa fra l'Aeroporto Verdi di Parma e quello di Orio al Serio potrebbe saltare. Lo riferisce Parma Repubblica, spiegando come l'accordo tra lo scalo parmigiano e quello internazionale di Bergamo potrebbe rappresentare una svoltare in termini di sviluppo e di garanzie economiche per il potenziamento dell’infrastruttura. Sogeap, la società che gestisce il Verdi, si è detta particolarmente attiva su altri fronti per provvedere a reperire "interlocutori che sono particolarmente interessati al nostro aeroporto". Intanto è stata ribadita la necessità di potenziare i voli e le destinazioni allungando la pista dagli attuali 2.200 metri ai 2.600 nell'intenzione di attirare aerei adatti ad altre tratte e gestiti da grandi compagnie e non solo per i volo low cost. Si entra in un periodo decisivo per lo scalo parmigiano. Decisiva la conferenza dei servizi in corso, passo che anticipa il voto in Consiglio comunale.