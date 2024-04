“Aiga conferma il proprio impegno per migliorare le condizioni dei detenuti”

Il direttivo AIGA sezione di Parma risponde alla Camera penale di Parma sui detenuti:

"Apprendiamo con sorpresa che i Colleghi di Camera Penale Parma hanno sentito il bisogno di prendere pubblicamente le distanze da un nostro comunicato, che si limita a descrivere sinteticamente la visita al carcere di Parma e non nega di certo le criticità della situazione carceraria. Tale comunicato aveva lo scopo di far conoscere al pubblico l’adesione della sezione di Parma alla più ampia iniziativa Nazionale dell’ONAC; iniziativa che si tradurrà in una nostra relazione approfondita sulle condizioni dell’Istituto penitenziario di Parma ed in proposte concrete volte ad affrontare strutturalmente l’emergenza carceri".

È ancora: "Spiace che non sia stato compreso da chi ha criticato quanto espresso nel suddetto comunicato, probabilmente perché non conosce l’attività dell’Osservatorio Nazionale Carceri di AIGA che nasce proprio per monitorare la situazione delle carceri italiane e sensibilizzare l’opinione pubblica ed il legislatore sull’importanza di una riforma dell’ordinamento penitenziario e che, nel 2023, ha portato alla redazione del “libro bianco”, che è molto più di un semplice resoconto sulla situazione delle carceri, ma ha l’obiettivo di promuovere proposte concrete di modifica dell’ordinamento penitenziario e degli istituti carcerari."

"Come pure probabilmente chi critica non conosce l’impegno di AIGA – la cui traccia è facilmente rinvenibile in tutti i canali comunicativi della associazione e della sezione di Parma - per scongiurare il gran numero di suicidi in carcere, promuovendo una stagione di riforme tanto sotto il profilo sostanziale, quanto relative all’ordinamento penitenziario. Il nostro impegno – lo ribadiamo - è stato e sarà concreto e siamo sicuri che potrà essere condiviso con i Colleghi di altre associazioni, come dimostra la nostra partecipazione all'iniziativa di beneficenza di Camera Penale Parma".