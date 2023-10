Al Marconi il primo laboratorio didattico da 10 milioni di euro

Tante le lezioni speciali, aperte al pubblico e ad ingresso gratuito, che animeranno la nuova settimana di eventi per il Centenario del Liceo Marconi- spaziando da temi quali la colonizzazione spagnola, la comprensione dell’amore nell’adolescenza, la fisica quantistica applicata alle esigenze della vita quotidiana. Durante i festeggiamenti, lunedì 16 ottobre, è stato inaugurato e presentato in anteprima nazionale già funzionante il primo laboratorio didattico per lo sviluppo e l’osservazione della crescita dei microrganismi, ideato e realizzato da Micro Bio Technology. Il laboratorio MICROALGALAB, dell’innovativa Startup di Parma, è composto dal kit “NEMO” con due fotobioreattori scientifici e tutta l’attrezzatura laboratoriale necessaria agli studenti per apprendere i processi biologici dei microrganismi algali, raccogliere i dati e analizzarli durante il processo di crescita dei microrganismi. L’istituto parmense ha, infatti, accettato la sfida d’ inserire un progetto pioneristico che ridefinisce l’apprendimento in aula, permettendo agli studenti non solo di acquisire le conoscenze, ma anche di sviluppare le competenze pratiche direttamente sul campo della crescita e dello studio dei microorganismi utili ai settori dell’agricoltura, degli alimenti e della salute. Il giorno dell’inaugurazione il laboratorio sarà in funzione e verrà spiegato dai biologi della Micro Bio Technology alla presenza degli studenti, collegati anche on-line.

La Startup italiana di Parma, grazie all’expertise del suo fondatore Federico Di Domenico e alle collaborazioni con le più prestigiose Università italiane in questo settore, ha realizzato per scopi formativi il primo laboratorio didattico per lo sviluppo e l’osservazione della crescita dei microrganismi utili alla salute della persone e del pianeta. Introducendo soluzioni all’avanguardia, Micro Bio Technology offre oggi la possibilità agli istituti scolastici di studiare la scienza vegetale grazie alla tecnologia innovativa dei fotobioreattori, portando in aula l’innovazione di sistemi che danno vita al mondo delle microalghe. Il percorso formativo proposto dalla Startup insieme al personale altamente qualificato e al laboratorio didattico “KIT NEMO” con fotobioreattori, consente agli studenti di: • Apprendere i processi biologici dei microrganismi algali • Applicare la pratica di raccolta dati e analisi durante il processo di crescita dei microrganismi • Avere una reale esperienza di conoscenza di processi produttivi applicati a diversi settori dell’industria, tra cui farmaceutico, nutraceutico, cosmesi, acquacoltura, biofertilizzanti. In sostanza, consente agli studenti di prepararsi al mondo del futuro produttivo con idee e conoscenze delle tecnologie all’avanguardia, aprendo loro le porte nell’Università o nelle imprese con prospettive che caratterizzino ancora più la crescita dei “cervelli” italiani nel mondo. Anche questa è la scuola italiana del futuro. La proposta di Micro Bio Technology per le scuole comprende la formazione dedicata ai docenti degli istituti scolastici e i moduli per la formazione a distanza.