Alla Biblioteca di Busseto di Fondazione Cariparma riprendono le attività per bambini e ragazzi

Tante nuove proposte dedicate a bambini e ragazzi in Biblioteca. Letture e laboratori per imparare, riflettere e divertirsi con i libri! Dal 3 febbraio, alla Biblioteca di Busseto di Fondazione Cariparma, torna la rassegna “Bambini e ragazzi in biblioteca” con cinque cicli di attività, per un totale di 19 appuntamenti in programma.

Novità di quest’anno è l’adesione all’iniziativa nazionale “Nati per leggere”, un progetto di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus.

Gli appuntamenti di “Letture piccine” e di “I libri si presentano” sono inseriti all’interno di questa iniziativa, che vede la Biblioteca di Busseto collaborare con l’AUSL territoriale, i pediatri di zona e il Comune di Busseto. Grazie a questi incontri, i piccoli dai 18 ai 36 mesi ed i loro genitori avranno l’occasione di sperimentare quanto è bello leggere in famiglia, mentre i bimbi dai 3 ai 6 anni avranno la possibilità di viaggiare con la fantasia alla scoperta

dei libri illustrati e delle storie più affascinanti della sezione ragazzi. Torna anche la “Maratona di lettura” un momento aperto a tutti, grandi e piccini, per

condividere la propria storia preferita leggendola ad alta voce.

A bambine e bambini dai 9 anni in su sono dedicati i “Laboratori in biblioteca”, momenti creativi per realizzare oggetti sulla base delle suggestioni offerte dai libri letti. Tutte queste attività sono a cura di Anna Soldi. Altra novità di questa edizione sono le letture “Piccoli cittadini crescono”, un’iniziativa

promossa dall’assessore alla Pubblica Istruzione e Pari opportunità del Comune di Busseto, Marika Morelli, con l’obiettivo di trattare temi di grande rilevanza sociale: partendo dalle varie sfumature che può assumere l’amore, passando dalla relazione genitore-bambino, per arrivare alla lotta al bullismo. Su prenotazione è inoltre prevista l’accoglienza in biblioteca di classi di ogni ordine e grado con letture ad alta voce e visite guidate.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Per informazioni: https://www.fondazionecrp.it/attivita-culturali/biblioteca/