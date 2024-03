Basilicagoiano, modifiche alla viabilità per cantiere Ireti

Per consentire l'esecuzione dei lavori di scavo in Via Parma e Via Caduti di Cefalonia a Basilicagoiano per sostituzione rete idrica da parte di IRETI nel periodo dal 27 marzo al 12 aprile 2024 e tenuto conto della necessità di consentire l’esecuzione dei lavori di scavo a cielo aperto in sicurezza, si è reso necessario regolamentare il transito veicolare mediante l’istituzione di un senso unico alternato, in corrispondenza del cantiere.

Data la notevole intensità del traffico veicolare nella zona dei lavor - in particolare l’ingresso dell’istituto comprensivo Barilli - e dato conto che la frazione di Basilicagoiano non ha un percorso alternativo per il collegamento in direzione est/ovest, si è ritenuto che i lavori debbano iniziare non prima delle ore 09,00 del mattino;

Pertanto, con ordinanza n. 33/2024 (allegata)nei giorni dal 27 marzo al 12 aprile 2024 è stato istituito un senso unico alternato, regolamentato da semaforo mobile e movieri nella frazione di Basilicagoiano all’altezza di Via Parma e Via Caduti di Cefalonia.

E' stato inoltre istituito Il divieto di sosta su entrambi i lati in Via Caduti di Cefalonia nella parte interessata dai lavori, a partire dalle ore 9,00 del 27 marzo e fino alle ore 18,00 del giorno 12 aprile 2024 e comunque per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione dei lavori.

La ditta esecutrice dei lavori non potrà iniziare le operazioni di cantiere prima delle ore 09,00 e provvederà ad installare apposita segnaletica stradale di cantiere (diurna e notturna), come prescritto dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada.