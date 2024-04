"Bernini: porteremo avanti il suo progetto politico"

“La notizia della scomparsa di Giovanni Paolo Bernini ci ha colto di sorpresa: proprio sabato sera eravamo insieme con altri componenti della lista che stava costruendo per Berceto e lo aspettavamo domenica mattina per trascorrere la mattina in paese”, con queste parole l’attuale vice sindaco di Berceto ricorda Bernini, la cui scomparsa ha lasciato tutti sgomenti. “Siamo vicini alla mamma Romana e alla famiglia in questo momento di incredibile dolore. Nel rispetto di questo momento tragico, i suoi collaboratori più stretti sono già al lavoro portare avanti il progetto a cui Giovanni ha lavorato in questi ultimi mesi e in cui credeva per il futuro di Berceto. Crediamo che questo sia il momento del dolore e del silenzio e vorremmo che questo fosse capito e rispettato. Nei prossimi giorni daremo aggiornamenti sul progetto politico”, conclude Ciriaco Consigli.