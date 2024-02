Bocconi avvelenati in piazzale Caduti del Lavoro: cani al guinzaglio e con la museruola

Mercoledì 21 febbraio è stata ritrovata una sospetta esca avvelenata in piazzale Caduti del Lavoro a Parma. Il veterinario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia ed Emilia-Romagna ha infatti comunicato al Comune il ritrovamento del boccone avvelenato. In particolare si tratta di "un involtino di forma rettangolare delle dimensioni di circa 8 x 3 cm, la cui parte esterna è costituita da materiale di colore grigio di circa 3 mm di spessore (simile a pelle utilizzata nelle ossa per cani), che avvolge materiale pastoso frammisto a granuli di colore arancio acceso, di peso complessivo pari a circa 50 grammi"

In seguito al ritrovamento il Comune di Parma ha disposto che "che nella zona di p.za Caduti del Lavoro, sino al cessato allarme, nelle vie e luoghi pubblici, siano rispettate pedissequamente le norme già in vigore relative all’obbligo di tenere i cani al guinzaglio, suggerendo che siano muniti anche di museruola, al fine di evitare l’ingestione casuale di bocconi e che ai cani e ai gatti sia impedito di uscire liberamente dalle abitazioni e di vagare nel territorio"