Bocconi avvelenati in piazzale Maestri, il Comune: "Cani al guinzaglio e con la museruola"

Nella giornata di sabato 9 dicembre è stato ritrovato un sospetto boccone avvelenato in piazzale Maestri a Parma. Il medico veterinario dell'Ausl, infatti, ha comunicato il ritrovamento dell'esca. Si tratterebbe di una "mistura di crocchette per animali ed alimento in umido in patè, del peso complessivo di circa 29 grammi e con odore di tonno in scatola e prosciutto, il cui esame non ha evidenziato la presenza di ulteriori corpi estranei lesivi per azione meccanica (chiodi, viti, vetri, ecc.), ma non ha escluso la presenza di sostanze nocive".

Il Comune ha quindi disposto. con un'apposita ordinanza sindacale dell'11 dicembre "sino al cessato allarme, nelle vie e luoghi pubblici siano rispettate pedissequamente le norme già in vigore relative all’obbligo di tenere i cani al guinzaglio, suggerendo che siano muniti anche di museruola, al fine di evitare l’ingestione casuale di bocconi. Inoltre ai cani e ai gatti sia impedito di uscire liberamente dalle abitazioni e di vagare nel territorio"