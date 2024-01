Il bonus acqua anche nel 2024: ecco come ottenerlo

Il bonus acqua è stato prorogato dall'ultima manovra finanziaria. L'incentivo permette di risparmiare somme consistenti nell'arco dell'anno. A febbraio 2024 sarà possibile inoltrare la domanda. Per accedere al bonus acqua bisogna acquistare e installare sistemi di: filtraggio; mineralizzazione; raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare.

Tutto deve essere finalizzato al "miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti", si legge sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Per chi acquista uno di questi sistemi è previsto un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute, anche per l'installazione. L'importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a: 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche; 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.