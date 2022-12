Il racconto di legalità e sicurezza nel calendario della Polizia

E’ stato presentato stamattina in Questura il calendario della Polizia di Stato anno 2023. Il calendario racconta l’attività delle poliziotte e dei poliziotti impegnati quotidianamente al servizio delle comunità e a sostegno delle persone più fragili, attraverso scatti fotografici realizzati direttamente dai fotografi della Polizia di Stato, al fine di valorizzarne lo spirito identitario.

In particolare, le 12 tavole del calendario mettono in risalto i valori della legalità e della sicurezza, fotografando l’impegno quotidiano della Polizia di Stato, e sono un inno alle bellezze dell’Italia: le foto, infatti, sono state realizzate in giro per il nostro paese ed il patrimonio ambientale ed artistico d’Italia impreziosiscono le immagini che catturano il lavoro dei poliziotti.

Gli scatti sono stati valutati e selezionati dal Maestro Gianni Berengo Gardin che ha così arricchito il calendario 2023 con il suo professionale giudizio. Il ricavato della vendita del calendario sarà dedicato a finanziare il progetto “Emergenza siccità Etiopia” di Unicef e, inoltre, una parte delle somme sarà devoluta per sostenere il Piano assistenza “Marco Valerio” dedicato ai figli dei poliziotti affetti da gravi patologie. Le modalità di acquisto sono consultabili sul sito Regali solidali dell'Unicef e sul sito della Polizia di Stato.