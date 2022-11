Campagna di Natale Caritas Children Onlus: fondi per il recupero scolastico in Africa

Con un appello pieno di positività, “Un Albero di sorrisi”, prende il via la nuova campagna natalizia di Caritas Children Onlus. Caritas Children, Onlus di Parma attiva da molti anni sul territorio, si impegna a tutelare i diritti dell’infanzia e della gioventù in tutto il mondo e sostiene ad oggi 5371 bambini in 43 missioni, porta avanti 15 progetti di cooperazione internazionale ed è attiva in 18 paesi del mondo. Nel 2021 l’89% delle risorse entrate sono state destinate ai progetti.

L’associazione ha vissuto un anno 2022 non semplice a causa della complessa situazione mondiale che ha generato da una parte un peggioramento generale della tutela dei diritti dei bambini nel mondo e pertanto l’aumento delle richieste di sostegno, e contemporaneamente la difficoltà di reperire maggiori risorse per i bisogni crescenti, vista anche la crisi economica ancora in corso.

Nonostante tutto, affronta il futuro con ottimismo, fiducia e, appunto, sorriso. Partendo dalla frase celebre “Quel che il sole è per i fiori, i sorrisi sono per l’umanità” di Joseph Addison, propone simbolicamente al territorio di costruire un albero di sorrisi a sostegno di sei progetti di cooperazione internazionale, in Perù, Madagascar, Congo (RDC), Sri Lanka, Brasile e Libano.

Il sogno è di raccogliere 45000 euro per sostenere 225 bambini nel recupero scolastico in Sri Lanka, garantire l’alimentazione a 50 ragazzi in un carcere minorile in Congo (RDC), supportare psicologicamente con attività dedicate 80 bambini in una grave situazione di fragilità e di povertà in Brasile, permettere l’accesso alla scuola materna a 90 piccoli malgasci, sostenere le cure di 10 bambini con disabilità in Perù e dare istruzione a 10 adolescenti rifugiati siriani e iracheni in Libano. Questi sono gli obiettivi concreti della campagna.