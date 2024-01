Il colosso svedese H&M ha abbassato le saracinesche nel punto vendita de La Galleria, al Barilla Center. Il brand scandinavo dell'abbigliamento era presenta all'interno del centro commerciale da diversi anni. "Questo non è un addio - si legge sulle vetrine vuote -. Ti aspettiamo nel nostro negozio più vicino, in via Mazzini, 8". Nello stabile troveranno spazio nuovi marchi e, probabilmente, un ristorante.