"ComuniCiclabili": Parma si conferma città a misura di bicicletta con 4 bandiere Fiab

Consegna delle bandiere gialle della ciclabilità italiana 2023 alla sesta edizione di "Fiab ComuniCiclabili*, il riconoscimento della Federazione italiana ambiente e bicicletta che valuta l’impegno dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile e che, in questi anni, ha coinvolto quasi 180 comuni italiani di ogni dimensione, tra cui 9 capoluoghi di regione e 26 capoluoghi di provincia.

"Parma, è entrata già dalla 1^ edizione, e si conferma ComuneCiclabile da 4 bandiere". E' stato questo il giudizio sulla città ducale. "Positiva l'estensione e connessione della rete, anche attraverso l'utilizzo delle novità normative come le corsie ciclabili. A Parma l'espansione delle zone 30 e ora punterà sulla "Città30".

Con una cerimonia virtuale, il network dei ComuniCiclabili di FIAB ha dato innanzitutto il benvenuto questa mattina a 8 nuove realtà: due si trovano in Toscana, Borgo San Lorenzo (FI) che ha ricevuto un punteggio di 3 bike-smile su un massimo di 5 e Camaiore (LU) con 2 bike-smile. Gli altri sei nuovi comuni fanno parte dell’Unione delle Terre d’Acqua in provincia di Bologna: Anzola dell’Emilia 2 bike-smile, Calderara di Reno 3 bike-smile, Crevalcore 3 bike-smile, Sala Bolognese 3 bike-smile, San Giovanni in Persiceto 4 bike-smile e Sant’Agata Bolognese 2 bike-smile. È qui che ha sede la fabbrica della Lamborghini ed è interessante notare come, dopo Maranello già ComuneCiclabile di FIAB, un’altra località simbolo delle supercar abbia dedicato un’attenzione particolare allo sviluppo della mobilità sostenibile, passaggio indispensabile per una vera transizione ecologica nelle nostre città.

E' stata rinnovata la bandiera a 36 degli altri 174 comuni già in rete, tra i quali 10 città capoluogo: Bolzano, Cuneo, Grosseto, Padova, Parma , Pesaro, Piacenza, Pisa, Rimini e Trento.

Da menzionare anche le promozioni di alcuni territori che, come è nello spirito dell’iniziativa, hanno migliorato il loro impegno e le attività messe in campo per lo sviluppo della mobilità ciclabile ottenendo per quest’anno un punteggio più alto: Misano Adriatico (RN) che passa da 3 a 4 bike-smile; Fossalta di Piave (VE) che raggiunge i 3 bike smile; e Porto San Giorgio (FM) che si aggiudica 2 bike-smile.

“Fiab ComuniCiclabili* non è un premio - sottolinea Alessandro Tursi, presidente di Fiab - ma uno strumento pensato e sviluppato per aiutare le amministrazioni a valutare, sulla base di precisi criteri, quanto il loro territorio sia realmente ‘a misura di bicicletta’ per i residenti e per i turisti, e ad accompagnarle in un percorso di costante miglioramento nel tempo. Nonostante il taglio dei finanziamenti, infatti, molti comuni continuano, con lungimiranza, a lavorare sul tema della mobilità ciclistica, ben consci del potenziale della bicicletta quale soluzione chiave per contrastare, oggi più che mai, crisi energetica e crisi climatica”.