Da Buffon a Zaccardo, passando per Ze Maria e Stoichkov: tanto Parma alla Partita per la Pace

Grande partecipazione di pubblico alla Partita per la Pace, svoltasi allo Stadio Olimpico di Roma. Famiglie, bambini e associazioni di volontariato hanno partecipato a questo evento, dove le più grandi stelle del calcio mondiale hanno fatto eco all'appello per la Pace di Papa Francesco. La festa è stata presentata dagli artisti Nek e Carolina Di Domenico, e ha visto le esibizioni della band OPUS che ha interpretato l'iconica hit ¨Live is Life¨, della cantante Lola Ponce, di Odino Faccia e del ballerino di tango Pablo Moyano. L'iniziativa, alla sua terza edizione, è stata benedetta da Papa Francesco e organizzata da Football Match Marketing & Events come evento di beneficenza interconfessionale per il Pontificio Movimento per l'Educazione Scholas Occurrentes. Nel corso dell'evento si è svolto un emozionante spettacolo olografico dedicato a Diego Armando Maradona, capitano della squadra Scholas nelle precedenti edizioni, con sottofondo il brano ¨Live is Life¨, che ha permesso di rivivere le gesta di Maradona con ricordi ed emozioni. Allo spettacolo hanno partecipato i bambini, per la prima volta tutti insieme, e gli amici più cari di Diego.

Il videomessaggio di Sua Santità Papa Francesco ai giocatori e agli spettatori che hanno seguito l'evento da tutto il mondo è stato presentato anche attraverso il moderno schermo holonet di 16 metri per 9 metri, permettendo così anche la presenza del Papa all'evento. Prima della partita i calciatori sono stati ricevuti da Papa Francesco in udienza in Vaticano. Oltre ai campioni del mondo italiano 2006 come Gianluigi Buffon, Gianluca Zambrotta, Simone Perrotta, Cristian Zaccardo, Vicenzo Iaquinta, e i giocatori Ivan Rakitic, Miroslav Klose, Diego Perotti, Roman Weidenfeller, Ronaldinho, Caniggia, Ciro Ferrara, Hristo Stoichkov, hanno partecipato anche Éric Abidal, Vincent Candela, Henrikh Mkhitaryan, Daniel Osvaldo e Diego Maradona junior, Nicolas Burdisso, Antonio Di Natale, Nicola Legrottaglie, Zé Maria, Ricardo López Felipe, Oscar Acosta, Bruno Alves, Roberto Tucu Pereyra, Pablo Zavaleta, Shota Arveladze, Hugo Almeida, Gökan Inler, Fabio Galante, Antonio Benarrivo, Alejandro Chori Dominguez, Andrei Voronin, Sebastien Frey, Leandro Damián Cufré, Francesco Colonnese, Gigi Di Biagio, Marco Amelia, Jorge Gomes de Andrade e Iván Alonso Vallejo.

In collaborazione con la società high-tech Mindfly Ltd. (https://www.mindfly.live), l'intero gioco è stato inoltre filmato con le ultime body cam, videocamera HD e audio ad alta fedeltà, posizionate sulla maglia della stella del calcio Ivan Rakitic, permettendo così un'esperienza immersiva di First Person View (Visuale in Prima Persona) che sarà presto visualizzata sui social network di We Play for Peace, permettendo così a milioni di follower di sentirsi un giocatore in più sul campo di gioco durante questa partita storica. Tutto il ricavato andrà in beneficenza per contribuire ai programmi gratuiti della Scholas Foundation.