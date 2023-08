Design sostenibile per il sistema alimentare: all'Università di Parma aperta una nuova selezione

L’Università di Parma comunica che è aperta una nuova selezione per accedere al corso di laurea triennale in Design sostenibile per il sistema alimentare, interateneo con il Politecnico di Torino. È possibile iscriversi fino al 28 agosto. L’accesso al corso è subordinato al superamento del test di ammissione on line “TOLC-I”. Incardinato nel Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma, Design sostenibile per il sistema alimentare è nato per enfatizzare il legame tra cultura del progetto di design e sistema cibo, con uno sguardo a scenari di consumo, gestione, produzione e circolarità sistemica. 100 i posti complessivamente disponibili per l’anno 2023-2024 (di cui 2 riservati a extracomunitari non residenti nella UE).

Studiato per formare designer di prodotto e di comunicazione, al servizio dell’ambiente, della società e del sistema produttivo, il corso di laurea triennale Design Sostenibile per il Sistema Alimentare intende formare “progettisti” con competenze a largo spettro nell’ambito del design, con un peculiare focus sui temi della sostenibilità e del comparto dell’industria alimentare: un comparto particolarmente rilevante per il sistema produttivo italiano e verso il quale i territori parmense e torinese hanno una vocazione consolidata. Il corso prevede un’esperienza a tutto campo, grazie alla frequentazione di due ambienti accademici complementari: l’Università di Parma, con competenze di punta nel settore alimentare, e il Politecnico di Torino, con una solida esperienza nel settore del Design.