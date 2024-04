Ecco dove finiscono i soldi delle multe

Nel corso del 2023 il Comune di Parma ha incassato circa 16 milioni e 700 mila euro per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del codice della strada. In particolare al 31 dicembre del 2023 risultano incassati 16.783 mila euro, di cui 2 milioni e 225 mila euro per violazioni dei limiti massimi di velocità, rilevate con gli autovelox. La Giunta comunale ha approvato, con la deliberazione del 29 marzo 2024, le destinazioni dei soldi ricavati dalle multe.

Per quanto riguarda le spese di maggiore rilevanza, 1 milione e 800 mila euro sono stati destinati ad interventi di sostituzione, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica stradale, due milioni e 300 mila euro al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale.

Quattro milioni e 296 mila euro sono stati destinati ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale ed a interventi per la sicurezza stradale a tutela di bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Due milioni e 500 mila euro andranno per la manutenzione delle strade, 250 mila euro per la previdenza complementare del corpo di polizia municipale, oltre 500 mila euro per acquisti di strumentazioni specifiche per il corpo di Polizia Municipale, quasi 2 milioni e 400 mila euro sono andati per spese per accertamenti e controlli.