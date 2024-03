"L'ecografia al seno? A Parma non c'è disponibilità per una visita"

Abbiamo visto che a Parma i tempi di attesa per alcune visite con il sistema pubblico sono molto lunghi, nell'ordine di alcuni mesi. Una cittadina ci ha scritto per parlarci della sua esperienza. Ha tentato di prenotare un'ecografia al seno con la ricetta rossa. Ma non è andata come sperava. "Volevo segnalare un disservizio per quanto riguarda le lunghe liste d'attesa per delle viste". Inizia così la sua testimonianza.

"Ho provato a chiamare il Cup per una ecografia al seno (con ricetta rossa) e al momento non c'è nessun posto libero poiché non c'è nessuna disponibilità. Unica alternativa andare da un centro privato. Mi chiedo, come sia possibile che per una ecografia al seno non vi siano posti da qui ai prossimi mesi? È davvero possibile che per delle visite così importanti bisogna necessariamente andare da un privato?"