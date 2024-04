Test gratuiti nelle farmacie Benu di Parma

Glicemia, colesterolo e misurazione della pressione sono i test gratuiti accessibili su prenotazione, per tutti, in 158 Farmacie BENU in Italia, di cui tre attive sulla campagna a Parma, per tutto il mese di aprile. Informazioni e prenotazioni tramite App Lloyds o contattando direttamente la farmacia di riferimento. Sono in tutto oltre 41.000 i test gratuiti, effettuati nel 2023 nelle Farmacie BENU di PHOENIX Pharma Italia, che sigla proprio in questi giorni l’avvio ufficiale del nuovo brand e l’attivazione su larga scala degli ‘HUB Salute’. LloydsFarmacia passa il testimone a BENU Farmacia: un nuovo brand e l’attenzione alla prevenzione di sempre.



La campagna conferma la vocazione e l’impegno per una concreta attuazione della ‘Farmacia dei Servizi’, su cui LloydsFarmacia, oggi con BENU Farmacia, è stata pioniera in Italia, oggetto peraltro del Ddl in itinere per essere convertito in legge. L’iniziativa intende soprattutto essere un segnale di affiancamento e sostegno della cittadinanza, per stili di vita orientati alla prevenzione, anche alla luce dei più recenti dati sulla povertà sanitaria e sulla rinuncia alle cure. (1.6 milioni di persone in povertà sanitaria, in Italia. Fonte CREA – Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità)

Elenco Farmacie aderenti: Servizi gratuiti aprile by Admenta Italia - Issuu



Nel contesto della Giornata mondiale della Salute – che come ogni anno si celebra il 7 aprile – BENU Farmacia ha rinnovato il suo impegno, con la campagna di screening gratuiti per la popolazione, per tutto il mese di aprile. I test disponibili saranno glicemia, colesterolo e misurazione della pressione, in tre farmacie attive sulla campagna di sensibilizzazione a Parma dell’insegna, che sigla proprio in questi giorni il completamento del percorso di rebranding e l’avvio su larga scala degli ‘Hub Salute’, nelle BENU Farmacie, a livello nazionale. Il nuovo brand fortemente identitario, la comunicazione completamente rinnovata, il format di farmacia sempre più assortito, creativo, accessibile e accogliente, con l’attenzione di sempre alla prevenzione, si integrano ad un’offerta di servizi ampliata e rinnovata. È possibile accedere ai test su prenotazione, tramite App Lloyds, sezione Servizi, o contattando direttamente la Farmacia di riferimento. Elenco Farmacie aderenti: Servizi gratuiti aprile by Admenta Italia - Issuu



I test proposti sono relativi ad aree di screening cruciali per la salute e il benessere della popolazione, in particolare per le fasce più a rischio. Valori elevati di colesterolo, glicemia e pressione sono da tempo riconosciuti dagli esperti come veri e propri ‘killer’. Sono in tutto oltre 41.000 i test gratuiti, effettuati, fra i mesi di aprile e settembre del 2023, nelle Farmacie BENU. Grazie al controllo periodico dei valori nel sangue di colesterolo e glicemia e a quello della pressione arteriosa, è possibile cogliere segnali precoci di ipercolesterolemia, diabete, ipertensione, che comportano un aumento del rischio di insorgenza di molte patologie gravi, soprattutto di tipo cardiovascolare. Tali controlli di routine, utili alla prevenzione per tutti, possono evitare peggioramenti dello stato di salute per coloro che siano già affetti da patologie È da rilevare che i dati del Report ISTAT sulla Prevenzione attestano che fra gli ultra settantacinquenni, uno su quattro non ha controllato colesterolo e glicemia e uno su sei non si è fatto misurare la pressione arteriosa, nell’ultimo anno. (Prevenzione e fattori di rischio, per la salute in Italia e in Europa - ISTAT 2022)



Con BENU, la farmacia diventa un vero e proprio ‘Hub della Salute’. Il completamento del percorso di rebranding da LloydsFarmacia in BENU Farmacia, sigla l’avvio delle attività su larga scala degli ‘Hub della Salute’ in farmacia. Ai servizi di Telemedicina già attivi da tempo, quali ECG e holter pressorio, si aggiungono, modulandosi alle diverse realtà territoriali: la densitometria ossea, infermiere e consulenza nutrizionale, nonché Giornate della Salute, dedicate a temi di prevenzione specifici, quali fra gli altri, il corretto funzionamento del microcircolo venoso e la salute dell’Occhio, in grado di parlare alle più varie fasce di età.



“Abbiamo scelto di celebrare nuovamente la Giornata mondiale della Salute, con un gesto concreto di attenzione verso l’intera popolazione, confermando ancora il nostro impegno per la prevenzione. Lo scorso anno abbiamo realizzato oltre 41.000 test gratuiti, fra i mesi di aprile e settembre, nelle nostre farmacie. Crediamo si tratti di dati importanti, che testimoniano nei fatti l’adesione della cittadinanza e ci motivano a proseguire su questo cammino, oggi e per il futuro.” È il commento di Arianna Furia, Customers & Channels Retail Director PHOENIX Pharma Italia – BENU Farmacia. Con questa e altre iniziative, noi di BENU Farmacia - PHOENIX Pharma Italia - abbiamo scelto di confermare e rinnovare la nostra visione del farmacista come consulente sanitario e di farmacia come presidio, a cui rivolgersi per trovare servizi, consigli e sostegno. L’invito alla cittadinanza è di valorizzare quest’opportunità per monitorare parametri realmente decisivi per la propria salute. Ogni giorno, vogliamo essere sempre più vicini alla popolazione e ai territori, siamo certi che la prevenzione debba essere una priorità. Ci fa poi particolarmente piacere che questa iniziativa coincida con il nuovo percorso e il nuovo brand BENU Farmacia: una nuova storia, con i valori e l’impegno di sempre, rinnovati e confermati. Un grazie alle nostre farmaciste e ai nostri farmacisti, impegnati sul campo, con passione e professionalità.”