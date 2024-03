Fidenza, da giovedì 14 chiuso il parcheggio di via Campanini

I lavori per la realizzazione del Sottopasso di via Mascagni a Fidenza, l’intervento da 19 milioni di euro realizzato da Rete Ferroviaria Italiana, entrano in una nuova fase.

Da giovedì 14 marzo verrà chiusa parte del parcheggio di via Campanini, necessaria per l'avanzamento dei lavori di realizzazione dell'opera. In una prima fase l'impresa effettuerà le indagini di bonifica dell'area che verrà recintata, in seguito si procederà con la realizzazione di una Toc, Trivellazione Orizzontale Controllata, necessaria per lo spostamento di sotto servizi Enel presenti in zona.

La parte interdetta al parcheggio delle autovetture è quella evidenziata in rosso nell'immagine allegata.