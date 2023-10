Giornata mondiale della menopausa: il 18 ottobre visite ed esami gratuiti alla Casa della Salute Parma centro

L’Azienda Usl di Parma aderisce alla Giornata mondiale della menopausa e offre prestazioni gratuite alle donne che vivono questa fase della loro vita.

Mercoledì 18 ottobre, le donne potranno sottoporsi a visita ginecologica ed ecografia assicurate dalle professioniste dello Spazio menopausa alla Casa della Salute Parma centro, in largo Natale Palli, n. 1 dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30, fino ad esaurimento posti. Non sono necessarie la prenotazione e la richiesta del medico.

E’ una iniziativa dell’Azienda Usl di Parma nell’ambito dell’open day Menopausa promosso da Fondazione Onda.

LO SPAZIO MENOPAUSA

Allo Spazio Menopausa sono dedicate ginecologhe esperte in questo particolare ambito e ostetriche del Consultorio familiare. Il servizio si avvale di altre figure specialistiche, quali ad esempio, psicologi e altri professionisti, allo scopo di fornire una valutazione e cura personalizzate nei vari ambiti connessi con le problematiche della menopausa. Il Servizio offre un aiuto alle donne over 50enni o con diagnosi di menopausa precoce per affrontare la sintomatologia eventualmente presente e anche per fare prevenzione riguardo la comparsa di malattie o manifestazioni sintomatiche future. Maggiori informazioni sono disponibili nel sito www.ausl.pr.it