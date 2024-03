Giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid

Bandiera italiana ed europea listate a lutto sulla facciata del municipio e cerimonia al cimitero monumentale della Villetta in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid che si celebra ogni anno, dal 2021, il 18 marzo. Alla cerimonia alla Villetta hanno partecipato le massime autorità civili e militari. Due agenti della Polizia Locale, in alta uniforme, hanno deposto la corona di fiori sul cavalletto nel viale centrale del cimitero. Hanno preso la parola l’Assessore alle Politiche Sociali, Ettore Brianti, che ha ricordato “lo sforzo collettivo per affrontare ed arginare la pandemia, messo in atto in quei giorni”. Il Vescovo, Monsignor Enrico Solimi, ha impartito la benedizione “nel ricordo delle persone che ci hanno lasciato”. Il Prefetto, Antonio Lucio Garufi, ha fatto riferimento allo sforzo corale del sistema sanitario e delle pubbliche amministrazioni per sconfiggere la pandemia.