Gru edile da disinstallare in via Pintor: modifiche alla viabilità

Dalle 9 di sabato 24 alle 18 di lunedì 26 febbraio, in via Pintor, nel tratto adiacente la palazzina in piazzale Barbieri 1, per le operazioni di disinstallazione di una gru edile, sarà istituito il divieto di circolazione e di senso unico nel restante tratto stradale, dal cantiere a via Monte Nero. Saranno destituiti gli stalli di sosta righe blu su entrambi i lati e divieto di sosta con rimozione forzata sue entrambi i lati, compreso per i ciclomotori.

Sarà istituito il divieto di transito pedonale; i pedoni saranno opportunamente deviati su percorsi alternativi posti in sicurezza.

In via Pintor, nel tratto ricompreso tra l’intersezione tra via Monte Nero e il confine con la palazzina di piazzale Barbieri 1, verranno destituiti gli stalli di sosta su entrambi i lati con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata eccetto per gli stalli riservati autoambulanze e CUP.

In via Monte Nero – lato Ovest, nel tratto ricompreso tra via Gorizia e il civico 14, istituzione del doppio senso di circolazione. Istituzione inoltre dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli provenienti da via Gorizia per i veicoli provenienti da via Pintor (viabilità modificata).

Destituzione degli stalli di sosta righe blu e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.

In via Monte Nero, dal civico 14 a via Pintor, restringimento di carreggiata, istituzione del senso unico alternato e destituzione degli stalli di sosta righe blu, con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.

In piazzale Barbieri, dal civico 1 al civico 1/A restringimento di carreggiata e istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0/24; istituzione del divieto di transito pedonale; i pedoni saranno deviati su percorsi alternativi posti in sicurezza.