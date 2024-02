Il 24 febbraio presidio in piazza Garibaldi per dire stop alle guerre

Il prossimo 24 febbraio ci sarà la giornata di mobilitazione nelle città italiane, promossa dalle coalizioni di Europe for Peace ed AssisiPaceGiusta, per chiedere il cessate il fuoco in Palestina e Ucraina. E a Parma Cgil, Ciac, Casa della Pace, Libera, Emergency, Mediterranea, Arci, Anpi provinciale e Comune di Parma, promuovono un presidio in piazza Garibaldi dalle 11. "Fermiamo la criminale follia di tutte le guerre, la corsa al riarmo, la distruzione del Pianeta": inizia così l'appello con cui si chiede di dire basta alle guerre.