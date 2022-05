"In Emilia Romagna i medici potranno prescrivere cannabis per fini terapeutici"

"La giunta intende aggiornare il portale Sole con l'estratto di cannabis 15% Thc farmalabor al fine di garantire l'accesso al farmaco per i pazienti che necessitano di olio di cannabis a fini terapeutici?". A chiedere chiarezza sul tema è ER Coraggiosa che ricorda come sia doveroso andare incontro ai diritti e alle necessità di pazienti che usano i prodotti della cannabis a uso terapeutico: "Ci sono problemi di approvvigionamento di questi farmaci, l'Emilia-Romagna su questi temi è stata all'avanguardia perché ha di molto semplificato la possibilità per i medici di prescrivere a fine terapeutico i farmaci a base di cannabis. Oggi è più difficile reperire questi farmaci e ciò rischia di far interrompere e non far iniziare dei percorsi terapeutici".

Pronta la risposta della Regione: "Abbiamo sentito gli uffici del ministero della Sanità, è in corso nella nostra Regione la modifica della scheda prescrittiva per i medici: sarà possibile prescrivere l'estratto di cannabis 15% Thc farmalabor", la risposta dell'assessore alla Sanità, Raffaele Donini. Alla luce delle parole del rappresentante della giunta, ER Coraggiosa si è detta soddisfatta perché "si va nella direzione di rendere fruibile le terapie in maniera più semplice".