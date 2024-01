Inaugurato il Lidl nel quartiere San Lazzaro: 26 nuovi posti di lavoro

Primo taglio del nastro del 2024 per Lidl Italia che continua a puntare sullo sviluppo della propria rete vendita con un supermercato a Parma, in Via Emilia Lepido 48A. L’inaugurazione di questa mattina conferma il ruolo centrale della provincia di Parma nei piani di sviluppo dell’Azienda, dove da oggi è presente con 8 supermercati, parte degli oltre 730 store che conta nel Paese. Molto positivo anche il risvolto occupazionale dell’operazione: per il nuovo punto vendita sono stati assunti 26 nuovi collaboratori, che si aggiungono così alla grande squadra di Lidl che conta più di 21.000 collaboratori su tutto il territorio nazionale. Gli orari di apertura del nuovo Lidl sono pensati per assicurare la massima flessibilità di servizio: dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:30 e la domenica dalle 8:30 alle 20:30.

Una struttura green a consumo di suolo zero

La progettazione del nuovo supermercato, che comprende un’area vendita di oltre 1.400 m² e un ampio parcheggio con oltre 110 posti auto, ha visto l'utilizzo di metodi costruttivi moderni e attenti all’efficienza energetica, a garanzia di un edificio che rispetta alti standard di sostenibilità ambientale. Il nuovo punto vendita, infatti, nasce da un progetto a consumo di suolo zero, in seguito alla riqualificazione dell’area dove sorgeva l'ex discoteca Dadaumpa, chiusa da diversi anni. Lo store, che rientra in classe energetica A1, è caratterizzato da ampie vetrate che sfruttano al massimo la luce naturale e impiega esclusivamente energia proveniente da fonti rinnovabili. Sempre in ottica di sostenibilità, il nuovo Lidl di Parma è dotato di un impianto fotovoltaico da 172 kWh e di un impianto di luci a LED che consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alle precedenti tecnologie.

Una spesa smart e sostenibile

Il nuovo store di Parma dà il benvenuto ai suoi clienti con il reparto frutta e verdura, a cui seguono l’angolo panetteria e il corner dedicato alla gastronomia, con tante proposte di piatti pronti. Non mancano, poi, i prodotti certificati, di cui fanno parte anche le proposte plant-based di Lidl Italia e della sua linea di prodotti a base vegetale Vemondo. Tante referenze per un pranzo o una cena sfiziosi e con la giusta carica di proteine vegetali, tutte certificate V-LABEL® che dimostrano quanto possa essere gustoso e soddisfacente mangiare vegetariano e vegano, scoprendo nuove ricette e ingredienti alternativi. Maggiori informazioni sui prodotti responsabili di Lidl Italia sono disponibili sul sito al seguente link: https://corporate.lidl.it/sostenibilita/iniziative-e-progetti/prodotti-responsabili