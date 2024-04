Manifestazione del 6 aprile, le modifiche alla viabilità

Sabato 6 aprile, dalle 13.00 alle 20.00, la città ospiterà una manifestazione che interesserà diversi tratti stradali. Il corteo coinvolgerà infatti le seguenti vie, che saranno chiuse al traffico: Largo Sergio Leone, strada Langhirano, Via Po, Piazzale Fiume, Via Solari, Piazzale Barbieri, Viale dei Mille, Piazzale Santa Croce, Strada D’Azeglio, Piazzale Corridoni, Ponte di Mezzo, Viale Mariotti, Viale Toschi, Viale Bottego, Barriera Garibaldi, Viale Mentana, Piazzale Vittorio Emanuele II, Viale Tanara, Via Toscana, per concludersi presso il Parco “Falcone e Borsellino”.

Si consiglia di adottare itinerari alternativi sulla viabilità cittadina non interessata dalla manifestazione. In particolare, si suggerisce l'utilizzo delle tangenziali e dei tratti di circonvallazione. Nel primo pomeriggio, si raccomanda di utilizzare la circonvallazione Est (stradone Martiri della Libertà, Viale P.M. Rossi, Viale Tanara, Viale Fratti). Nel tardo pomeriggio, si suggerisce di optare per la circonvallazione Ovest (Viale Caprera, Viale Vittoria, Via Pasini, Viale Piacenza).