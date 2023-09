“Mettitelo in testa”: i cartoni per bevande vanno nel contenitore di carta e cartone.

Sensibilizzare i cittadini sul tema della raccolta differenziata di carta e cartone con un focus sui cartoni per bevande, oltre a comunicare le nuove modalità di raccolta di questi imballaggi che riguarderanno l’area di Parma: è questo il cardine della nuova campagna informativa presentata questa mattina da Iren, Comieco e Tetra Pak. La campagna, che durerà quattro settimane a partire dal prossimo 25 settembre e coinvolgerà i territori di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, avrà come claim principale “Mettitelo in testa”, e avrà un duplice obiettivo a seconda del territorio di riferimento. Su tutti i territori, la campagna mirerà a sensibilizzare i cittadini sulla corretta raccolta differenziata dei cartoni per bevande e verrà veicolata attraverso inserzioni e banner su testate web locali e contenuti per i canali digitali dei tre partner, con una diffusione che non sarà limitata ai centri urbani, ma coinvolgerà anche le rispettive province. A Parma, l’avvio delle attività di comunicazione sarà inoltre l’occasione per promuovere la nuova modalità di conferimento dei cartoni per bevande, che non saranno più destinati ai contenitori della plastica, ma a quelli di carta e cartone (contrassegnati dal colore blu).

Questa modifica arriva a seguito dell’introduzione di innovative linee di selezione per la carta all’interno degli impianti del Gruppo Iren, in particolare del ReCaP di Parma, che, ottimizzando i sistemi di selezione e riciclo, permettono di valorizzare tutte le componenti di questi tipi di imballaggi, utilizzandole per la realizzazione di nuovi prodotti. Una piccola modifica nelle abitudini dei cittadini rappresenterà quindi un ulteriore passo in avanti per il miglioramento della qualità della raccolta differenziata, che a Parma ha già raggiunto livelli di eccellenza. La nuova campagna è stata presentata nel corso della conferenza stampa a cui hanno partecipato Federica Grassi, Responsabile Raccolta e Spazzamento Emilia di Iren Ambiente, Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco e Lorenzo Nannariello, Sustainability Manager di Tetra Pak. “L’impegno di Iren nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti è volto a migliorare sia la qualità dei servizi erogati sia quella della raccolta differenziata, con l’obiettivo di consolidare la leadership del Gruppo nel settore dell’economia circolare – ha dichiarato Federica Grassi, Responsabile Raccolta e Spazzamento Emilia di Iren Ambiente -. Questa campagna, oltre a confermare l’impegno dell’azienda attraverso una comunicazione capillare e accattivante, permette di mettere a terra una nuova modalità di conferimento dei cartoni per bevande nella città di Parma, che permetterà una selezione più efficace all’interno dell’impianto Recap, e, insieme al fondamentale contributo degli utenti, di realizzare una raccolta differenziata ancora migliore sul territorio”.

“Questa campagna di comunicazione è parte di un progetto volto a garantire la circolarità dei cartoni per bevande attraverso l’implementazione sul territorio di sistemi efficaci di raccolta, l’adozione di tecnologie avanzate di selezione e l’implementazione di processi di riciclo innovativi, in grado di consentire il recupero di tutte le componenti della confezione e la loro conversione in nuovi prodotti – ha sottolineato Lorenzo Nannariello, Sustainability Manager di Tetra Pak –. I cittadini svolgono un ruolo primario per il successo di questo percorso virtuoso; la loro partecipazione attiva ed attenta alla raccolta differenziata è fondamentale per assicurare una seconda vita ai cartoni per bevande post consumo”. “L’alleanza con Iren e Tetra Pak rafforza il nostro impegno per la valorizzazione dei cartoni per bevande, particolarmente preziosi per l’industria del riciclo grazie alla fibra vergine di cui sono composti” – commento Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco.

“Il riciclo di questi imballaggi dipende dall’efficienza dei servizi, dalla capacità industriale di trattarli ma anche da una raccolta differenziata effettuata dai cittadini senza errori. Proprio l’informazione delle corrette modalità di conferimento di questi imballaggi è il cuore della campagna che parte oggi per raggiungere un obiettivo comune: massimizzare gli effetti dell’impegno dei cittadini e del sistema del riciclo. Del resto, questo territorio può contare su una rete industriale e un impianto in particolare, Recap di Parma, tra i più importanti per la gestione dei flussi di carta e cartone con una capacità di selezione di cartoni per liquidi fino a 1.000 tonnellate anno. Stimiamo che questa campagna darà un importante impulso alla raccolta dei compositi per liquidi a base carta che ha margini di crescita importanti: nel 2022 in Italia sono state avviate a riciclo oltre 35.500 tonnellate di cartoni per bevande, equivalenti ad un tasso di riciclo di circa il 40%.” La campagna rientra nell’accordo tra Iren, Comieco e Tetra Pak, siglato la scorsa primavera per promuovere una serie di attività legale al potenziamento della raccolta dei cartoni per bevande, sia mediante pratiche di innovazione tecnologica sia tramite il coinvolgimento dei territori.