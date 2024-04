I militari? "Sono un palliativo", parola di ex poliziotto

I militari nelle strade di Parma, nella zona della stazione ferroviaria? "Solo un palliativo". Parola di Adorno Maiani, ex ispettore capo della polizia di Stato. "Devo dire che molti cittadini hanno ragione, i militari per strada servono a poco è solo un palliativo. Non possono perquisire, non possono indagare e non possono arrestare i malviventi".

Ma perchè secondo l'ex dirigente di polizia l'esercito non avrebbe una funzione di contrasto concreto delle attività criminale che sono fiorenti nella zona della stazione ferroviaria di Parma.

"I militari possono fermare e identificare ma solo questo possono fare in quanto quando prendono servizio acquistano la qualifica di agente di pubblica sicurezza ma non agente di polizia giudiziaria (la perdono quando smontano dal servizio).Cosa significa questo? Che non possono perquisire non possono indagare e non possono arrestare cioè devono avvisare la polizia la quale interviene sul posto e redige i verbali sopra citati e faranno redigere solo ai militari l'annotazione cioè una relazione di servizio dei fatti accaduti. Comunque questi ragazzi cosa fanno tutto il giorno in caserma? Almeno così si guadagnano la "pagnotta" dello stipendio che ricevono a fine mese. Ricordo che questi giovani sono di ferma volontaria 1 anno o 4 anni. È un deterrente che può essere utile alla cittadinanza.

Militari, il presidio fisso in stazione

Il presidio dell'esercito si compone di 15 unità operative più 3 con funzioni di comando e assicurerà il controllo continuo della stazione per 24 ore al giorno, grazie a 4 turni di 6 ore ciascuno, che vedranno impiegati 3 militari alla volta. Al mattino e al pomeriggio i militari saranno affiancati da polizia e carabinieri. I militari sono entrati in servizio alle ore 8 del 3 aprile: sorveglieranno l’area circostante la stazione ferroviaria di Parma 24 ore su 24.