Mobilità sostenibile: conclusi i lavori di potenziamento in 20 ciclostazioni

Sono conclusi i lavori di potenziamento delle ciclostazioni fisse del servizio di Bike Sharing, in linea con il finanziamento "Primus" del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il progetto ha visto il rafforzamento della segnaletica orizzontale in 20 punti strategici della città, mirato a migliorare la sicurezza e l'efficienza di queste infrastrutture. In concomitanza con questi interventi, è stata avviata una sperimentazione per ottimizzare il parcheggio di e-bike e monopattini in condivisione. Sono stati tracciati dei rettangoli "logati" nelle immediate vicinanze delle ciclostazioni, con l'obiettivo di promuovere un parcheggio ordinato e un utilizzo più responsabile di tali mezzi in città. I lavori di miglioramento del servizio Bike Sharing continueranno con diverse attività, fra cui l'installazione di telecamere di videosorveglianza e di pali di illuminazione presso alcune ciclostazioni, la sostituzione delle grafiche dei totem per migliorarne l'aspetto e la visibilità e il completo rinnovamento delle postazioni di Bike Sharing situate in Piazzale Santa Croce e in Via Abbeveratoia presso l'Ospedale. La fine di questi lavori è prevista per la metà di aprile.

“Nell’ottica di una transizione verso una mobilità sempre più sostenibile in città, è importante intervenire per contribuire a organizzare sempre di più la sosta dei mezzi in condivisione, siano e-bike o monopattini. Molti cittadini, infatti, hanno evidenziato l’importanza di questi interventi, sia per rendere più facile la fruizione di questi mezzi, sia per una gestione ordinata degli spazi urbani” commenta Gianluca Borghi Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica ed alla Mobilità. Di seguito, per completezza, l’elenco delle vie in cui sono presenti le ciclostazioni interessate dai lavori di potenziamento: Via Abbeveratoia, Piazzale Dalla Chiesa, Viale Toscanini, Piazzale Santa Croce, Piazzale Barbieri, Barriera Farini, Via Emilia Est, P.le Rondani, Viale Piacenza, Vicolo S. Maria, Via Passo Buole, Strada del Quartiere, V.le Osacca/via Gramsci, P. Cimitero, Via Toscana, P. Lago Santo, V.le Partigiani d’Italia (via Pier Maria Rossi), P.le Dalla Chiesa, Strada Langhirano.