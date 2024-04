Nave Ong sbarca a Ravenna: 14 migranti a Parma

La Life support di Emergency prevista in arrivo domattina alle 7 a Ravenna aggiorna il numero dei migranti a bordo: non 200 ma 202. Di questi, gli uomini adulti sono 169 (e non 167), 15 le donne adulte e 18 i minori di cui sei non accompagnati. Tra i bambini ce ne sono quattro tra i due e i tre anni, fa sapere la Prefettura di Ravenna che già da qualche giorno sta organizzando lo sbarco. Dalla nave saranno fatte scendere prima le famiglie con bambini, poi i minori stranieri non accompagnati, le donne singole e i restanti naufraghi. I migranti saranno poi ripartiti tra le varie province dell'Emilia-Romagna secondo un nuovo piano elaborato con il Viminale e la Prefettura di Bologna: 45 andranno Bologna (di cui sei minori non accompagnati), 11 a Ferrara, 20 a Forlì-Cesena, 31 a Modena, 14 a Parma, 8 a Piacenza, 41 a Reggio Emilia, 15 a Rimini, infine a Ravenna ne resteranno 17. La situazione clinica a bordo rimane stabile.