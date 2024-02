Niente carri e sfilate a Busseto. La Lega: "Va fatto ripartire il gran carnevale storico della risata"

“Il Carnevale a Busseto senza carri e sfilate per l’ennesimo anno anche nel 2024 è un problema serio. Si sta perdendo un evento con una significativa attrattività oltre che un patrimonio di cultura e tradizione di quella città e di tutta la Bassa. Occorre un progetto inclusivo per farlo ripartire ed inserire come meriterebbe nei Carnevali storici riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna”. Con queste dichiarazioni il vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega, Fabio Rainieri, è tornato a ribadire, dopo le discussioni del 2023, l’importanza di organizzare lo storico Gran Carnevale di Busseto.

“Proprio in Regione Emilia-Romagna è stato fatto uno sforzo bipartisan per rinverdire i carnevali di maggiore tradizione con la legge 14 del 2022 fortemente voluta anche dal Gruppo Lega – ha aggiunto Rainieri – Tale legge ha istituito l’albo regionale dei Carnevali storici e prevede finanziamenti specifici per l’organizzazione di quelli iscritti allo stesso albo. A quanto risulta, Busseto non ha finora presentato domanda di iscrizione all’albo.”

Sulla questione è intervenuta anche Chiara Coperchini, Consigliere comunale di minoranza anche lei appartenente alla Lega: “È risaputo che il problema principale è la mancanza di volontari per organizzare i carri e le sfilate. Ma è anche evidente che da parte dell’attuale amministrazione comunale non c’è un approccio costruttivo per riunire, al di là delle appartenenze politiche, tutti coloro che possono dare una mano. Lo dimostra la situazione di non operatività prolungata della Pro loco, organismo che nell’organizzazione dello stesso Gran Carnevale storico della risata ha un ruolo essenziale.

La manifestazione carnevalesca organizzata quest’anno è comunque apprezzabile ma non può avere l’attrattività del Gran Carnevale. Per riorganizzarlo è necessaria più determinazione e umiltà da parte del Sindaco Nevicati e della sua maggioranza”.