Noceto: un mezzo di soccorso a disposizione dei cittadini 24 ore su 24

Siglato in municipio nei giorni scorsi il protocollo il rinnovo del protocollo d'intesa del progetto H24, sorto nel 2007 e sistematicamente rinnovato, inserito nel contesto dei servizi disciplinati dalla convenzione sul Sistema 118 (nel rispetto della convenzione quadro fra le Aziende Sanitarie della provincia, le associazioni di Pubblica Assistenza e la Croce Rossa Italiana) e frutto della collaborazione fra l’Amministrazione Comunale, la Croce Verde

di Noceto e l’AUSL.

Un equipaggio professionalmente qualificato ed un mezzo di soccorso a disposizione dei cittadini di Noceto e delle zone limitrofe 24 ore su 24 per ogni giorno dell’anno: questo il contenuto del progetto, che rappresenta una risposta qualificata alla gestione delle mergenze su due livelli fra loro integrati, il primo costituito dalla gestione della richiesta di soccorso e relativo intervento medico sul territorio, il secondo dal trasporto e dalla ricezione

del paziente in una struttura facente parte della rete di emergenza, individuata sulla base della patologia diagnosticata, in un intervento mirato e tempestivo

Il sindaco Fecci: "Questo progetto rappresenta uno dei numerosi esempi di fruttuosa sinergia fra istituzioni, AUSL e Croce Verde, presupposto fondamentale per garantire alla cittadinanza servizi di qualità in questo ambito. Credo che Noceto offra in questo senso un modello virtuoso, la collaborazione fra l’Amministrazione Comunale, le associazioni di volontariato e gli enti istituzionalmente preposti è ampia, strutturata sul territorio ed

orientata su più versanti. La salute e la sicurezza dei cittadini sono un diritto primario, così come è dovere delle istituzioni quello di investire economicamente per quanto possibile nelle misure atte a garantirle".

L'assessore ai Servizi Sociali Marco Bertolani: "Oltre a ribadire a mia volta la fondamentale importanza di questo servizio per la collettività, vorrei sottolineare che si tratta di un servizio qualificato, in quanto il personale adibito è professionalmente preparato ed in possesso delle necessarie competenze. Colgo l’occasione per fare un appello alla cittadinanza perché possa aumentare il numero dei volontari della Croce Verde, di cui c’è

sempre grande necessità, e per ringraziare quanti già vi operano e mettono a disposizione il loro tempo ed il loro impegno"

Andrea Deolmi, direttore del Distretto di Fidenza dell'Azienda Usl, presente con il dirigente amministrativo Andrea Gualerzi, ha sottolineato "Evidenzio l’importanza di questo servizio per la popolazione, la competenza e la disponibilità dei volontari della Croce Verde, che sono un valore aggiunto non solo di questo comune ma dell’intero sistema provinciale di emergenza-urgenza"-

Prisca Tedaldi, presidente della Croce Verde Pubblica Assistenza Noceto, presente insieme al vice Massimiliano Chiarati, ha dichiarato << Ringrazio il sindaco Fabio Fecci, l’Amministrazione Comunale ed il dott. Deolmi , questa collaborazione è importante per la

nostra associazione , ci permette di offrire un servizio h 24 alla cittadinanza, servizio purtroppo non scontato. Siamo contenti che questa collaborazione prosegua nel tempo , come segno di vicinanza alla nostra associazione ed ai nostri volontari che ne sono la linfa vitale".

La Croce Verde di Noceto si impegna a garantire sia un mezzo da adibire a trasporto in emergenza sia l’equipaggio, 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, coordinandosi con il servizio 118. Mantenuto anche l’impegno economico da parte sia del Comune di Noceto che dell’AUSL, che annualmente compartecipano ai costi : il Comune di Noceto devolve alla Croce Verde una quota pari a 18mila Euro come rimborso per le spese connesse al progetto, mentre l’azienda USL compartecipa ai costi secondo quanto previsto dall’accordo quadro generale stipulato con le associazioni di volontariato del settore. L’innalzamento del contributo annuo a carico del Comune di Noceto – che prima si attestava sui 15mila Euro – è avvenuto nel 2017, a testimoniare l’interesse e l’attenzione verso l’erogazione di un servizio così importante.

Nella convenzione continua ad essere garantito l’impegno, inserito già dal 2014, da parte della Croce Verde alla consegna settimanale nella sede di via Passo Buole 4 a Noceto nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 14,00 alle ore 18,30 – ai pazienti sottoposti a terapia anticoagulante - dei referti dei loro esami di laboratorio, monitoraggio assolutamente indispensabile per chi soffre di questo tipo di patologie.