Nuove misure per il commercio in centro storico: pedonalizzato nei week end

Sono in arrivo nuove misure adottate dall'amministrazione Comunale di Parma per la valorizzazione del centro storico. Dopo quelle sperimentate a dicembre 2022 in prossimità delle festività natalizie, grazie all'iniziativa "Weekend di valorizzazione del centro storico. Il cuore di Parma senz'auto per godere appieno la città, tutti i fine settimana fino a dicembre", sta per essere ripetuto l'esperimento volto a favorire il commercio nel centro storico con l'intento di offrire ai cittadini la possibilità di viverlo pienamente a piedi e in bicicletta. Si partirà sabato 22 aprile, dalle 14:30 fino alle 23 per proseguire domenica 23 aprile, dalle 9 alle 20. La zona interessata sarà quella che va da via Cavestro a via XXII luglio. Probabilmente la misura verrà protratta per tutti i weekend fino a dicembre.